Москва, 31 марта, 2016, 17:55 — ИА Регнум. Результаты участников чемпионата профмастерства по стандартам WorldSkills «Молодые профессионалы» включены в рейтинг учебных заведений Москвы, заявил на пресс-конференции 31 марта глава департамента образования Исаак Калина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Абрам Харьковский. Награда учителю

«Мы включили результаты WorldSkills в рейтинг наших московских учреждений, а это большая мотивация. Мы обязательно будем это учитывать и при аттестации директоров, и при аттестации преподавателей, мастеров производственного обучения, и при выдвижении на поощрение. То есть, не по каким-то формальным и зачастую придуманным отчетам, а по абсолютно нормальным и объективным критериям, в первую очередь, в этом деле», — сообщил Калина.

Глава департамента образования столицы добавил, что будут обеспечены все условия для подготовки москвичей к победам на чемпионате. «Сразу могу сказать, что колледжи, которые берутся за подготовку таких победителей получат соответствующее оборудование для этого», — отметил он.

Калина добавил, студенты колледжей города смогут проходить как традиционную базовую выпускную аттестацию, так и экзамен повышенной сложности по стандартам WorldSkills.

Как заявил в ходе пресс-конференции заместитель начальника управления реализации государственной политики в сфере образования департамента образования столицы Виктор Неумывакин, целью проведения чемпионата является развитие профессионального образования посредством организации конкурсов профессионального мастерства. Большинство компетенций конкурса совпадают с том-50 профессий, наиболее востребованных на рынке труда, отметил он. Также Неумывакин сообщил, что в столице с 2015 года совместно с WorldSkills проходит конкурс «Московские мастера». «Объединение конкурсов в четыре раза увеличило количество участников», — отметил он.

Напомним, что Москва участвует в конкурсе WorldSkills с 2012 года. Как сообщала пресс-служба департамента образования Москвы, в 2015 году в чемпионате профессионального мастерства приняли участие порядка 600 студентов московских колледжей.

Отметим, что власти Москвы разработали разработали механизм определения достижений в образовательной деятельности общеобразовательных учреждений города. Как сообщил ранее директор Центра педагогического мастерства, руководитель группы разработчиков рейтинга московских школ Иван Ященко, для составления рейтинга лучших школ к рассмотрению принимаются результаты наиболее авторитетных олимпиад.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, некоторые эксперты считают, что при выборе учебных заведений родителям не стоит ориентироваться только на результаты рейтингов, так как многие показатели выводят сугубо формально.