Чебоксары, 31 марта, 2016, 17:54 — ИА Регнум. В Чебоксарах вандалы в очередной раз разрушили решетку на Вечном огне, сообщили ИА REGNUM в МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства». Её планируется полностью отреставрировать до 9 мая.

Монумент в честь воинов-чебоксарцев, погибших в Великой Отечественной войне. Фото Сергея Коробко

В организации отмечают, что злоумышленников не пугает ни огонь, ни риск получить травму. «Вандалов не останавливают ни замки, ни прутья решетки, ради легкой наживы они ломают металлический декор и плиточную облицовку. И совсем не смущает вандалов, что своими действиями они оскверняют память о воинах Великой Отечественной войны», — говорят в управлении ЖКХ. В учреждении призывают новобрачных и туристов не бросать в Вечный огонь монеты «на удачу», «на счастье», «на богатство», «повторное возвращение» и обращаются к горожанам с просьбой сообщать о подобных случаях в полицию или ЕДДС (074).

В регионах России также регистрируются факты вандализма на Вечном огне. В марте 2016 года в Армавире Краснодарского края две девушки подожгли табак для кальяна от Вечного огня, засняли акт вандализма и выложили фото в соцсети. Снимок быстро набрал популярность в виде более 500 лайков, после чего одна из девушек удалила свои аккаунты. Тем не менее, снимки вскоре появились на странице городского интернет-сообщества, свыше 97% пользователей которого сочли поступок студенток «оскорблением чувств сотен тысяч армавирцев, и оскорблением великой памяти павших защитников Отечества». После этого правоохранительные органы начали проверку. В декабре 2015 года в Челябинской области под суд отправилась 17-летняя воспитанница одного из детских домов Златоуста, которая в августе устроила дебош у Вечного огня. Она не только подожгла возложенный к памятнику павшим на Великой Отечественной войне солдатам венок, но и горящим бросила его к дверям музея Боевой Славы. В результате, входная группа здания была повреждена огнем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , Вечный огонь в Чебоксарах горит каждый день круглый год. И только раз в году, накануне Дня Победы, его тушат на два-три часа, на период проведения профилактических работ по очистке газовой горелки. Напомним, активисты ОНФ несколько лет назад проводили проверку ситуации с мемориалами «Вечный огонь» в регионах России. Выяснилось, что только третья их часть действует постоянно, на остальных огонь зажигается лишь по памятным дням или они вообще не работают. Так, из проверенных 1811 проверенных мемориалов в 70 регионах РФ только 555 функционируют постоянно, 1223 включаются в памятные дни, 33 находятся в нерабочем состоянии.