Яунде, 31 марта, 2016, 17:38 — ИА Регнум. Военные Камеруна начали новую операцию с тем, чтобы «раз и навсегда» очистить Нигерию от боевиков «Боко Харам», передает Business Insider. Камерунские солдаты намерены уничтожить сохраняющиеся оплоты террористов в соседней стране.

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Операция под кодовым названием «Шупальца» началась на этой неделе. В ней принимают участие тысячи солдат Камеруна. На северной границе их поддерживает нигерийская армия, говорит генерал Якоб Коджи.

«Мы должны раз и навсегда избавиться от них и освободить наших людей», — заявил Коджи. Он отметил, что солдаты готовы вести бои в нигерийском лесу «Самбиса», являющемся «крепостью» боевиков. В этом году нигерийские ВВС уже наносили точечные удары в данном квадрате.

Северные районы Камеруна уже более года являются мишенью беспрерывных атак смертников и боевик «Боко Харам». Во время последних нападений в январе за 17 дней погибли 57 человек.