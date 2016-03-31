Москва, 31 марта, 2016, 20:48 — ИА Регнум. Наделять сотрудников ГИБДД правом на месте отнимать водительские права за агрессивную езду можно только после разработки процедуры фиксирования нарушений, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Комитета МТПП по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом Богдан Коношенко, комментируя предложение заммэра Москвы Максима Ликсутова ужесточить штрафные санкции для автовладельцев и отнимать водительское удостоверение за агрессивную езду.

pics-zone.ru Последствия лихачества

Подробнее: Штрафы за нарушение ПДД в Москве хотят привязать к цене автомобиля

«Прежде всего само по себе предложение вызвано тем, что в последнее время не самая утешительная статистика по авариям в городе Москве, в том числе и с человеческими жертвами», — сообщил Коношенко.

Глава комитета МТПП подчеркнул, что нет понимания по какому принципу будут накладываться штрафные санкции. «В принципе, это справедливо. Но тут важный момент: все должно быть четко прописано, чтобы избежать коррупционной составляющей», — отметил он.

Коношенко добавил, что большинство законопослушных граждане должны положительно отнестись к этой инициативе. По его словам, с неадекватным вождением необходимо бороться. «К сожалению мы часто встречаем на дорогах агрессивных водителей, которые у большинства вызывают отрицательные эмоции», — пояснил он.

Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев назвал новую инициативу заммэра столицы неприемлемой. Как он отметил в комментарии корреспондент ИА REGNUM, прежде всего необходимо в законодательстве дать четкое определение «агрессивная езда».

«Это неприемлемая мера на сегодняшний момент, потому что, во-первых, нет закона об агрессивном вождении и поэтому отбирать никто и ничего не может. Во-вторых, даже на месте никто не отбирает водительское удостоверение, это может сделать только судья. Считаю, что инициатива московских властей носит утопический характер и непонятно какова цель таких заявлений», — сообщил Канаев.

По словам руководителя ФАР, агрессивное вождение не регламентировано правилами дорожного движения (ПДД). «Нужна мера, которая должна ограничить тех людей, которые провоцируют массовое нарушение ПДД, либо создают опасную ситуацию на дороге, которая может привести к последствиям, когда происходит ДТП. Это мера, которая направлена против людей. Агрессивное вождение — это когда вас, например, кто-то подрезал. Это массовый психоз. Это когда отношения нигде не урегулированы», — пояснил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме предложение по соотношению размер штрафа за нарушение ПДД со стоимостью автомобиля назвали бредом. Как заявил первый замглавы комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков («Единая Россия»), необходимо использовать другие виды административного наказания, например, обязательные работы.

Читайте также: Лысаков: Привязать штрафы к цене машины — мечты чиновника, желающего денег

По мнению адвоката Ильи Рейзера, в столице могут принять поправки в КоАП, однако процедура установки штрафных санкций, а также варианты коррупционного использования инициативы — вызывают много вопросов.