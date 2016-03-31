Барнаул, 31 марта, 2016, 16:29 — ИА Регнум. В Барнауле терпит бедствие семья с ребенком-инвалидом: в кризис у Медведевых значительно упали доходы и стало нечем платить ипотечный кредит. Однако, чтобы получить помощь от государства, положенную по закону, родителям нужно окончательно разориться. Об этом казусе редакции ИА REGNUM сообщила юрист Мария Доценко.

С оказанием помощи семье ребенка-инвалида возникла проблема

Не положено

«Поженились. Родился ребенок. Жили у родственников. Потом ребенку был поставлен диагноз-инвалид. Пошли, а администрацию, мол, помогите с жильем. Ходили они ходили из одного кабинета в другой и все без толку. Ответ один — не положено. Тогда родители решаются взять ипотеку. Взвесили все за и против и решили взять маленькую двухкомнатную квартиру в пригороде. И тут они узнают, что их особенному ребенку положено внеочередное жилье. Они в администрацию, — а там ответ, «ребят опоздали, вы уже купили квартиру», — все не положено. Время идет и наступает непростой период. Ребенку нужен постоянный уход и мама увольняется с работы. Работодатели папы, в силу кризиса, вынуждены ему тоже сократить заработную плату. И получается, что дохода их семьи хватает только на еду и оплату ипотеки. Осознавая шаткость своей ситуации, они опять обращаются к государству за помощью. Мол, помогите решить вопрос с жильем. А те им в ответ (ну не напрямую конечно, между строк): вот если бы вы были малоимущие, ну или у вас были бы долги по ипотеке, — может мы смогли бы вам помочь, а сейчас нет — не положено», — комментирует Мария Доценко.

Молодую семью Медведевых знают многие барнаульские волонтеры и общественники. Их единственный ребенок — 5-летняя Дашенька — тяжело больна: кроме ДЦП, в «букете» ее недугов значатся еще несколько серьезных диагнозов. Родители не желают ни сил, ни средств, чтобы облегчить жизнь дочки. Правда, постоянную помощь в этом им оказывают далеко не те, кто по закону должен опекать семью с таким ребенком.

«Как нам дают понять представители муниципальной власти, нам нужно сначала остаться без квартиры, то есть довести свою семью до крайне неблагополучного состояния, и только потом они будут нам помогать. Но ведь это не справедливо. Мы изо всех сил стараемся обеспечить нашему ребенку-инвалиду достойные условия жизни и государство должно способствовать и помогать нашим благим намерениям. Однако по факту мы получаем другое. Мы с мужем предпринимаем все возможные меры для обеспечения нормальных условий жизни своему ребенку. Мы в любой момент готовы передать свою квартиру администрации города и переехать в более достоянное жилье отвечающее требованиям законодательства. Готовы рассмотреть иные варианты решения нашего вопроса. Осталась последняя надежда на суд», — делится проблемой мама Даши — Людмила Медведева.

«Несправедливая Россия»

Редакции ИА REGNUM передали целую стопку документов по этому вопросу, среди которых есть и переписка с чиновниками, которые подтверждают сказанное юристом Марией Доценко.

Действительно, по федеральному закону о защите инвалидов, у муниципалитета нет права предоставлять бесплатное жилье, так как в собственности супругов Медведевых квартира (хоть и в ипотеке) имеется. Правда, Мария Доценко на этот счет придерживается другого мнения.

«Наши представители власти признают нуждаемость семьи из расчета 12 кв. м. на каждого члена семьи. А если учитывать, что речь идет о ребенке инвалиде, да и с учетом его заболевания, их семье не только положено жилье из расчета 18 кв.м., но и отдельная комната ребенку не менее 18 кв. м жилой площади. И мы нашли такие региональные законы. Только вот получается, что таких нормативных документов у нас в стране очень много. А вот работают они, мягко сказать, узконаправлено, то есть, ни с точки зрения оказания помощи людям, а с точки зрения защиты государства от людей», — считает Мария Доценко.

Действительно, некоторые законы, направленные на социальную защиту инвалидов, уже давно есть, и они, по идее, должны работать. Но, почему-то до сих пор мертвым грузом застыла статья 17 Федерального Закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 №181-ФЗ, согласно которой «инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, предоставляется право на первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства». Региональные власти руководствуются лишь Земельным Кодексом РФ и мало где принимают во внимание эту 17-ю статью, поскольку механизм льготного предоставления земельных участков инвалидам законодательно не урегулирован.

К кому, как не к законодателям обратиться с вопросами? И Людмила Медведева написала тому, кого считала самым справедливым депутатом — Сергею Миронову.

«В предоставлении участка отказали, заявив, что данный закон на территории края не действует. Слышала, что вместо участка можно получить денежную компенсацию в счет ипотеки, так ли это? Можем ли мы воспользоваться поддержкой по ипотечным жилищным кредитам? Куда идти с этим вопросом в нашем городе? Я очень устала биться в закрытые двери, везде лишь отказы», — говорилось в обращении мамы больного ребенка к председателю партии «Справедливая Россия» и руководителю одноименной фракции в Госдуме.

Как же Людмила была польщена, получив летом 2015 года ответ самого Сергея Миронова: «Ваше письмо получил и прочитал с большим вниманием. Обязательно в ближайшее время более подробно изучу данный вопрос и отвечу Вам».

«Поначалу все было весьма обнадеживающе. Нам звонили, писали, уточняли из различных инстанций. Помогли решить некоторые текущие вопросы. Но как очередь дошла до глобальных — финансовых и квартирных — все замерло», — поделилась с ИА REGNUM Людмила Медведева.

«К сожалению, не имею возможности оказать вашей семье материальную помощь, так как фракция «Справедливая Россия» и Всероссийское общество инвалидов не имеет благотворительных фондов для оказания финансовой помощи гражданам», — ответил в итоге депутат Госдумы А. Ломакин-Румянцев. Правда, еще уведомил, что направил депутатский запрос губернатору Александру Карлину.

Таких горемык — тысячи

Вот так работа законодателей вновь перекочевала на плечи исполнительной власти на местах.

«Иногда так хочется, чтобы наши чиновники вышли за пределы своих полномочий и начали делать добро для людей. Я очень уважаю нашу власть и закон. Я понимаю, что они нам просто необходимы. И бюрократические регламенты их работы возможно и нужны. Но спрашивается зачем, иерархия таких органов, как администрация, ЖКХ, соцзащита, опека, прокуратура, если не удается решить элементарный вопрос помощи? Да и кому? Молодой семье с ребенком-инвалидом», — поделилась мнением юрист Мария Доценко.

По ее словам, от дальнейшего отстаивания своих прав семья Медведевых не отказывается. И таких, как они, горемык, по всей России — тысячи. Правда, пока обращения Президенту, различным Министрам, в Совет Федерации, в ГосДуму и в Генеральную прокуратуру результата не дали.