Чтобы получить поддержку, родителям ребенка-инвалида нужно разориться
Барнаул, 31 марта, 2016, 16:29 — ИА Регнум. В Барнауле терпит бедствие семья с ребенком-инвалидом: в кризис у Медведевых значительно упали доходы и стало нечем платить ипотечный кредит. Однако, чтобы получить помощь от государства, положенную по закону, родителям нужно окончательно разориться. Об этом казусе редакции ИА REGNUM сообщила юрист Мария Доценко.
Не положено
«Поженились. Родился ребенок. Жили у родственников. Потом ребенку был поставлен диагноз-инвалид. Пошли, а администрацию, мол, помогите с жильем. Ходили они ходили из одного кабинета в другой и все без толку. Ответ один — не положено. Тогда родители решаются взять ипотеку. Взвесили все за и против и решили взять маленькую двухкомнатную квартиру в пригороде. И тут они узнают, что их особенному ребенку положено внеочередное жилье. Они в администрацию, — а там ответ, «ребят опоздали, вы уже купили квартиру», — все не положено. Время идет и наступает непростой период. Ребенку нужен постоянный уход и мама увольняется с работы. Работодатели папы, в силу кризиса, вынуждены ему тоже сократить заработную плату. И получается, что дохода их семьи хватает только на еду и оплату ипотеки. Осознавая шаткость своей ситуации, они опять обращаются к государству за помощью. Мол, помогите решить вопрос с жильем. А те им в ответ (ну не напрямую конечно, между строк): вот если бы вы были малоимущие, ну или у вас были бы долги по ипотеке, — может мы смогли бы вам помочь, а сейчас нет — не положено», — комментирует Мария Доценко.
Молодую семью Медведевых знают многие барнаульские волонтеры и общественники. Их единственный ребенок — 5-летняя Дашенька — тяжело больна: кроме ДЦП, в «букете» ее недугов значатся еще несколько серьезных диагнозов. Родители не желают ни сил, ни средств, чтобы облегчить жизнь дочки. Правда, постоянную помощь в этом им оказывают далеко не те, кто по закону должен опекать семью с таким ребенком.
«Как нам дают понять представители муниципальной власти, нам нужно сначала остаться без квартиры, то есть довести свою семью до крайне неблагополучного состояния, и только потом они будут нам помогать. Но ведь это не справедливо. Мы изо всех сил стараемся обеспечить нашему ребенку-инвалиду достойные условия жизни и государство должно способствовать и помогать нашим благим намерениям. Однако по факту мы получаем другое. Мы с мужем предпринимаем все возможные меры для обеспечения нормальных условий жизни своему ребенку. Мы в любой момент готовы передать свою квартиру администрации города и переехать в более достоянное жилье отвечающее требованиям законодательства. Готовы рассмотреть иные варианты решения нашего вопроса. Осталась последняя надежда на суд», — делится проблемой мама Даши — Людмила Медведева.
«Несправедливая Россия»
Редакции ИА REGNUM передали целую стопку документов по этому вопросу, среди которых есть и переписка с чиновниками, которые подтверждают сказанное юристом Марией Доценко.
Действительно, по федеральному закону о защите инвалидов, у муниципалитета нет права предоставлять бесплатное жилье, так как в собственности супругов Медведевых квартира (хоть и в ипотеке) имеется. Правда, Мария Доценко на этот счет придерживается другого мнения.
«Наши представители власти признают нуждаемость семьи из расчета 12 кв. м. на каждого члена семьи. А если учитывать, что речь идет о ребенке инвалиде, да и с учетом его заболевания, их семье не только положено жилье из расчета 18 кв.м., но и отдельная комната ребенку не менее 18 кв. м жилой площади. И мы нашли такие региональные законы. Только вот получается, что таких нормативных документов у нас в стране очень много. А вот работают они, мягко сказать, узконаправлено, то есть, ни с точки зрения оказания помощи людям, а с точки зрения защиты государства от людей», — считает Мария Доценко.
Действительно, некоторые законы, направленные на социальную защиту инвалидов, уже давно есть, и они, по идее, должны работать. Но, почему-то до сих пор мертвым грузом застыла статья 17 Федерального Закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
К кому, как не к законодателям обратиться с вопросами? И Людмила Медведева написала тому, кого считала самым справедливым депутатом — Сергею Миронову.
«В предоставлении участка отказали, заявив, что данный закон на территории края не действует. Слышала, что вместо участка можно получить денежную компенсацию в счет ипотеки, так ли это? Можем ли мы воспользоваться поддержкой по ипотечным жилищным кредитам? Куда идти с этим вопросом в нашем городе? Я очень устала биться в закрытые двери, везде лишь отказы», — говорилось в обращении мамы больного ребенка к председателю партии «Справедливая Россия» и руководителю одноименной фракции в Госдуме.
Как же Людмила была польщена, получив летом 2015 года ответ самого Сергея Миронова: «Ваше письмо получил и прочитал с большим вниманием. Обязательно в ближайшее время более подробно изучу данный вопрос и отвечу Вам».
«Поначалу все было весьма обнадеживающе. Нам звонили, писали, уточняли из различных инстанций. Помогли решить некоторые текущие вопросы. Но как очередь дошла до глобальных — финансовых и квартирных — все замерло», — поделилась с ИА REGNUM Людмила Медведева.
«К сожалению, не имею возможности оказать вашей семье материальную помощь, так как фракция «Справедливая Россия» и Всероссийское общество инвалидов не имеет благотворительных фондов для оказания финансовой помощи гражданам», — ответил в итоге депутат Госдумы А. Ломакин-Румянцев. Правда, еще уведомил, что направил депутатский запрос губернатору Александру Карлину.
Таких горемык — тысячи
Вот так работа законодателей вновь перекочевала на плечи исполнительной власти на местах.
«Иногда так хочется, чтобы наши чиновники вышли за пределы своих полномочий и начали делать добро для людей. Я очень уважаю нашу власть и закон. Я понимаю, что они нам просто необходимы. И бюрократические регламенты их работы возможно и нужны. Но спрашивается зачем, иерархия таких органов, как администрация, ЖКХ, соцзащита, опека, прокуратура, если не удается решить элементарный вопрос помощи? Да и кому? Молодой семье с ребенком-инвалидом», — поделилась мнением юрист Мария Доценко.
По ее словам, от дальнейшего отстаивания своих прав семья Медведевых не отказывается. И таких, как они, горемык, по всей России — тысячи. Правда, пока обращения Президенту, различным Министрам, в Совет Федерации, в ГосДуму и в Генеральную прокуратуру результата не дали.