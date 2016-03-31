Дамаск, 31 марта, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Законный президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад готов провести досрочные президентские выборы, если на то будет воля сирийского народа. Такое заявление Асад сделал в интервью «РИА Новости», опубликованном сегодня, 31 марта.

kremlin.ru Башар Асад

Асад подчеркнул, что проведение досрочных президентских выборов зависит от позиции народа Сирии. Если народная воля к проведению досрочных выборов президента есть, то для него это не проблема, заявил Асад.

«Совершенно естественно откликаться на волю народа, а не некоторых оппозиционных сил. Этот вопрос касается каждого сирийского гражданина, потому что каждый гражданин голосует за этого президента», — отметил президент Сирии.

Асад заявил, что у него лично нет никаких проблем с досрочными президентскими выборами, так как любой президент не может работать без народной поддержки. Даже если у президента есть народная поддержка, он всегда должен быть готов к досрочным выборам.

«Я могу сказать, что принципиально для нас это не проблема. Но чтобы пойти на такой шаг, нам нужно общественное мнение в Сирии, а не мнение правительства или президента», — отметил Асад.

При этом он добавил, что требование досрочных президентских выборов не выдвигалось как часть нынешнего политического процесса.

Асад напомнил, что по плану предполагается после принятия конституции провести парламентские выборы. Эти выборы покажут соотношение сил в стране. Затем будет сформировано новое правительство в соответствии с представительством политических сил в новом парламенте.

«Что касается президентских выборов, то это совсем другая тема», — подчеркнул Асад.

Напомним, парламентские выборы в Сирии назначены на 13 апреля.