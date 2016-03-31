Ереван, 31 марта, 2016, 16:28 — ИА Регнум. Ложное сообщение о бомбе на борту самолета Ереван-Москва поступило с IP адреса азербайджанского оператора, сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

Ереванский аэропорт «Звартноц»

«В рамках уголовного дела совместно со Службой национальной безопасности Армении установлено, когда и каким пользователем интернет оператора какой страны был создан электронный адрес, с которого было послано ложное сообщение. В частности, выяснилось, что электронная почта была создана с азербайджанского IP адреса, с помощью сервера из третьей стран (страна определена). Выяснилось также о ряде других действий, осуществленных пользователем данного азербайджанского IP адреса, после которого было прекращено интернет-соединение посредством IP адреса третьей страны», — говорится в сообщении.

Уточняется, что продолжаются другие активные следственные и оперативно-разведывательные мероприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 марта в полицию Армении поступил анонимный сигнал о том, что на борту самолета компании «Вим Авиа», который должен был вылететь из Еревана в Москву, заложена бомба. В результате поисковых работ на борту самолёта и в ереванском аэропорту «Звартноц» взрывное устройство обнаружено не было. Выяснилось также, что сигнал был получен по электронной почте.