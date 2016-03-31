Москва, 31 марта, 2016, 16:11 — ИА Регнум. Механизмы партнерского (исламского) банкинга могут быть запущены на практике без изменения законодательства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта, об этом заявил зампред ЦБ Александр Торшин в ходе заседания экспертного «круглого стола» в Госдуме. «Большинство из экспертов ЦБ считают, что изменения в законодательство не нужны», — сказал Торшин.

wallsbox.ru Механизм

По его словам, внесение изменений в законодательство потребует времени, в то время как необходимые инструкции ЦБ для изменения плана бухгалтерских счетов для привлечения исламских инвестиций могут быть подготовлены оперативно. «Надо ли вносить изменения в закон о банках и банковской деятельности — это вопрос. А инструкция ЦБ меняется за неделю. По бухгалтерии, по счетам — нет никаких вопросов, для этого просто надо собраться совету директоров Банка России», — сказал Торшин.

При этом Торшин выразил готовность принять участие в работе по подготовке нормативных актов к внедрению исламского банкинга. «Нет предубеждения, что не надо ничего менять, давайте рассмотрим, если надо — поменяем», — сказал зампред ЦБ. Торшин призвал активизировать деятельность подгруппы по правовой подготовке возможных изменений в нормативные акты при экспертном совете, для того чтобы «запустить, наконец, исламский банкинг».

Ранее зампред комитета Госдумы по финрынку Дмитрий Савельев (ЛДПР) внес в Госдуму 8 законопроектов, направленных на создание правовой базы исламского банкинга в России. В частности, речь идет о создании обществ взаимного страхования, исламском лизинге, привлечении беспроцентных вкладов, учреждении обществ банковского доверительного управления и др.