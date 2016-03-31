Москва, 31 марта, 2016, 16:10 — ИА Регнум. Украина не сможет разорвать дипломатические отношения с Россией, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. По его мнению, предложение депутата Верховной Рады Владимира Парасюка по разрыву отношений между двумя странами — часть пиара и торговли. Об этом он заявил 31 марта в программе «Время покажет» в эфире Первого канала.

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«Украина никогда не разорвет отношения с Россией. Она просто этого не сделает. Это часть торговли, часть пиара, часть выбора, а главное — это абсолютно жалкий провал политики, который чем-то надо компенсировать. Ну, что-то надо сделать», — пояснил Кургинян.

Он также задался вопросом о том, что будет делать Украина после разрыва дипломатических отношений с Россией. «Мне все это напоминает старый советский анекдот, когда в Израиле обсуждают кризис — все плохо. Один мудрец говорит: «Надо объявить войну Советском Союзу». «Что вы?! Он нас разобьет». «Ну тогда он будет нас кормить и поить». Все голосуют. Самый мудрый представитель Израиля говорит: «Нет, я не согласен. Если мы победим Советский Союз, то как мы его будем кормить и поить?», — пошутил Кургинян.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 марта комитет по иностранным делам Верховной рады поддержал инициативу Парасюка о прекращении дипломатических отношений с РФ. 31 марта стало известно, что комитет Верховной рады Украины по иностранным делам может пересмотреть решение по данному вопросу.

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