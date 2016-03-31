Киев, 31 марта, 2016, 15:58 — ИА Регнум. Если Россия планирует обеспечить стабильное газообеспечение Европы, ей сегодня не обойтись без украинской газотранспортной сети (ГТС), заявил глава Бюро комплексного анализа и прогнозов Украины Сергей Дяченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

А. Горбаруков ИА REGNUM Легкомыслие

«Рост транзита газа через украинскую ГТС показывает, что попытки давления со стороны России в этом контексте бесполезны. Без украинской ГТС на сегодняшний день обойтись практически нереально, если думать о стабильном газообеспечении Европы», — отметил эксперт, добавив, что в связи с актуальной ситуацией России нельзя «баловаться экономическими интересами».

По словам Дяченко, ГТС Украины надежнее подводных газопроводов, идущих в обход Украины, так как на суше ремонтировать сложно, но возможно, а под водой — нереально. Таким образом, эксперт сделал вывод: украинские ГТС будут востребованы для России в любом случае, несмотря на строящиеся в обход трубопроводы. Глава Бюро также уверен, что европейские страны, вероятнее всего, будут увеличивать газопотребление в среднесрочной перспективе, вследствие чего транзит российского газа через Украину будет расти.

Кроме того, Дяченко выразил свое мнение по поводу сокращения общего потребления газа на Украине. С точки зрения украинского эксперта, это по большей части связано с падением промышленного производства: «Будем надеяться, что население будет экономить в хорошем смысле. Экономия не должна сопровождаться энергетической бедностью, когда люди отказывают себе в бытовых услугах из-за того что не могут заплатить», — подытожил аналитик.

Здесь стоит напомнить, что между Россией и Украиной не раз происходили конфликты на фоне того, что стороны не могли прийти к консенсусу по ряду вопросов, касающихся газовой отрасли. Ярким примером тому служит газовый российско-украинский конфликт в 2008—2009 годах. Тогда со стороны Украины существовали неурегулированные задолженности за российский природный газ, к тому же масла в огонь газового конфликта подлили разногласия по поводу транзита «голубого топлива» в Европу через Украину.

В 2008—2009 году украинская сторона воспользовалась своим положением как страны-транзитера российского газа. После множества предупреждений со стороны России о необходимости оплатить задолженности и игнорирования с другой стороны этих требований, подача газа на Украину была прекращена с 1 января 2009 года. А с 5 января и европейские потребители ощутили на себе последствия газового конфликта: подачи были уменьшены, а с 7 января транзит через украинскую территорию был прекращен вовсе.

Таким образом, нельзя назвать украинские ГТС более надежными, чем те, что идут в обход этой страны. К тому же, стоит взять во внимание и тот факт, что «газовый вопрос» между РФ и Украиной возник сразу после распада СССР и с тех пор то и дело всплывает с разной степенью интенсивности. В настоящее время, помимо политической ситуации, которая значительно осложнила сотрудничество между сторонами по любому вопросу, существуют и серьезные несогласованности между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом».

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Напомним, что во избежание срыва поставок газа в ЕС из-за Украины в ноябре 2015 года Россия начала строительство газопровода «Ухта-Торжок-2», обеспечивающий поставки «голубого топлива» в газотранспортную систему «Северный поток-2», минуя украинскую территорию. Этот трубопровод будет доставлять газ из России в Европейский союз напрямую. При помощи новой системы газоснабжения РФ отказаться от транзита через Украину уже к 2019 году.