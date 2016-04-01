Ульяновск, 1 апреля, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Пока экономика многих регионов парализована в результате кризиса, Ульяновская область продолжает наращивать инвестиционный портфель, на практике позиционируя себя как «регион возможностей». С 2004 по 2015 годы объём инвестиций в регионе вырос практически в 8 раз — с 11,4 млрд до 90,1 млрд рублей, по итогам 2015 года область стала восьмой в стране по темпам роста инвестиций и сохранила позиции в пятёрке регионов-лидеров по состоянию инвестиционного климата. Сегодня в область приходят не только крупные российские инвесторы, но и транснациональные корпорации, хотя ещё 11 лет назад это казалось немыслимым: регион был в «красном поясе», экономические и социальные показатели оставляли желать лучшего, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Регион возможностей

В 2004 году к власти пришла новая команда во главе с нынешним губернатором Сергеем Морозовым, одной из целей работы которой стало повышение уровня жизни населения и развитие региона через привлечение инвестиций. На выстраивание инвестиционного климата понадобилось пять лет. «Пошли по пути создания серии индустриальных парков с готовой инженерной и транспортной инфраструктурой», — говорит первый заместитель директора АО «Корпорация развития Ульяновской области» Игорь Рябиков. По его словам, в этой работе региону достаточно серьёзно помогает федеральное правительство.

Инвестиционная стратегия региона основана на четырёх принципах. Первый — это экономичность, то есть предоставляется готовая площадка под бизнес и налоговые каникулы, благодаря которым можно сэкономить до 30% инвестиционных затрат. В регионе также гарантируют безопасность, доступ к рынку и скорость реализации проекта. «В 90% случаев гарантируем, что проект реализуется не более, чем за 1,5 года», — утверждает Игорь Рябиков. Это подтверждают и инвесторы. В частности, руководитель подразделения компании «Nemak» Саша Враголич сравнил темпы строительства с экономическим чудом: «В Германии такое невозможно. Никто не верил, что в России за 11 месяцев построим».

Генеральный директор «Корпорации развития Ульяновской области» Сергей Васин подчёркивает, что инвестиционная привлекательность складывается из ряда факторов. Помимо инвестиционных площадок, рынка сбыта и логистики, очень важна позиция руководства региона и наличие команды, «которая говорит на одном языке». По его словам, губернатор Сергей Морозов встречается с инвесторами лично, в то время как в регионах нередко «достучаться до губернаторов тяжело».

В 2008 году в Ульяновске был сформирован индустриальный парк «Заволжье», сегодня это один из наиболее успешных парков в России. Другие крупные площадки — особая экономическая зона (ориентирована на использование авиастроительного потенциала региона), индустриальный парк «Дега-Ульяновск», промышленная зона «Новоульяновск». «Нас начали высоко оценивать в международных рейтингах», — говорит Игорь Рябиков.

В настоящее время в технопарке «Заволжье» реализовано и реализуется 24 инвестиционных проекта с общим объёмом инвестиций более 46 млрд рублей, в целом на 1 бюджетный рубль приходится 22,8 рублей инвестиций резидентов и 8 рублей налоговых платежей. В 2009—2015 годы резидентами перечислено 10,42 млрд рублей налоговых отчислений (без учёта льгот), что значительно превысило вложенные в инфраструктуру средства. В индустриальном парке сейчас работают 3 тыс. человек.

В парк вошли, к примеру, такие крупные зарубежные предприятия, как японско-немецкий концерн DMG MORI (станкостроительный завод, объём инвестиций 70 млн евро), немецкие компании Schaeffler (производство автокомпонентов, объём инвестиций 2 млрд рублей), Jokey Plastik (производство упаковочных материалов, объём инвестиций 900 млн рублей), французские Legrand (электротехническое оборудование, объём инвестиций 500 млн рублей), FM Logistic (логистический комплекс класса «А», объём инвестиций 500 млн рублей), мексиканская Nemak (автокомпоненты, объём инвестиций 4,4 млрд рублей), три фабрики американской корпорации Mars (объём инвестиций 6,7 млрд рублей), датская компания Hempel (лакокрасочное производство, объём инвестиций 900 млн рублей), японская компания Takata (производство автокомпонентов), «Евроцемент Групп» (производство цемента, объём инвестиций 15,8 млрд рублей), EFES (пивоваренный завод). В завершающей стадии строительство шинного завода японского концерна Bridgеstone с объёмом инвестиций в 12,5 млрд рублей. Кроме того, на других площадках Ульяновской области работают такие известные бренды, как Quarzwerke, Hilton Garden Inn, Mitsubishi Corporation, Sabmiller, Henkel, Bosh и ряд других.

При этом инвесторы вкладывают в регион не только миллиарды, но и привозят сюда передовые технологии. К примеру, в DMG MORI, которое производит высокоточные металлообрабатывающие станки, обещают в течение двух лет создать «чисто российский станок, под российский рынок, для чего набирают российских конструкторов». Компания Nemak, где производят части двигателя для автомобилей для автомобилей «Фольксваген», использует технологии высокоточного алюминиевого литья. При этом, помимо автоматизации процессов, здесь организовано бесфенольное производство.

Расширяется американская компания Mars, у которой здесь уже успешно работают кондитерская фабрика, две фабрики по производству кормов для животных и налажено производство упаковки. В 2017 году планируется ввести в эксплуатацию Центр изучения питания домашних животных, в которой предположительно будут содержать 200 собак и 400 кошек. «Ответят, наконец, на вопрос, кто узнал, что «Педигри» стал ещё вкуснее», — шутят горожане.

Во второй половине 2016 года в Ульяновске запустится завод Bridgstone — первое в России и СНГ производство автомобильных шин японского концерна. Инвестор выкупил самую крупную площадку в технопарке (более 80 га). Предполагается, что здесь будет выпускаться 12 тыс. шин в день, руководство предприятия планирует локализовать здесь как можно больше поставщиков. Представитель предприятия Хироми Танигава сообщил журналистам, что в качестве площадки для строительства завода рассматривались также Калужская и Тверская области, но выбор был сделан на Ульяновской области из-за «благоприятной системы поддержки инвесторов», наличия «идеальной площадки» для строительства и подготовленных кадров. Выигрывает тот, кто даёт больше преимуществ при равных условиях.

«Кроме того, правительство области — очень надёжный партнёр, который всё время нам помогает», — подчеркнул Хироми Танигава, заверив, что на произведённой в Ульяновске продукции будет написано «Made in Russia».

И в Bridgеstone, и в Nemak возлагают возлагают большие надежды на Россию. «Это самый большой рынок в Европе. Мы верим в Россию», — сказал Саша Враголич.

«Нонсенсом» для области стал приход компании Hilton, которая в декабре 2015 года открыла в столице региона гостиничный комплекс международного класса, вложив 2,5 млрд рублей. «Для Ульяновска, особенно семь лет назад, когда мы об этом задумывались, это вообще был нонсенс, нам никто не верил. Со мной даже поспорили, что никогда его тут не будет», — признался признался замдиректора Корпорации развития.

Игорь Рябиков также обращает внимание на то, что в связи с приходом зарубежных инвесторов и развитием промышленности в регионе «обнаружилась очень интересная тенденция»: «За последний год активизировался российский рынок. Сейчас доля российского бизнеса, в том числе ульяновского, в строительстве заводов стала превышать 50%». Крупные производства ориентируются на рынок РФ и ближнего зарубежья, «заводы поменьше» — на поволжский рынок.

Говоря о влиянии политической ситуации, замдиректора «Корпорации развития» сообщил, что на зарубежные компании сейчас больше влияет рынок: «Те, кто пришли, продолжают развиваться, никто не ушёл. Возможно, кто-то скорректировал инвестиционные планы».

Помимо крупных миллиардных проектов, на базе нанотехнологического центра в парке «Заволжье» можно реализовать небольшие стартапы стоимостью до 100 млн рублей. Для этого три года назад в индустриальном парке создан наноцентр — на тот момент второй в стране. Сейчас в различной стадии реализации порядка 100 одобренных инновационных проектов (основные направления — медицина, строительство, микроэлектроника, альтернативная энергетика), часть из них уже выведена на рынок. «У проектов должна быть рыночная перспектива. Нет задачи делать гаджет ради гаджета», — говорят в ульяновском наноцентре.

К примеру, здесь разработана тест-система для определения пола и резус-фактора ребёнка на ранней стадии беременности. Её отпуская стоимость составляет 1−1,5 тыс. рублей, на рынке их цены поднимается до 15 тыс. рублей (в зависимости от региона и больницы). Налажено сотрудничество с 71 регионом, планируется получить европейский патент. В стадии разработки — 15 проектов, в частности, определение синдрома Дауна на ранних сроках беременности и теста для ранней диагностики рака простаты.

Также здесь разработана электронагревательная краска, высокопрочный бетон, который по своим характеристикам в разы превышает обычный и может использоваться для строительства космодромов и гидротехнических сооружений, и бетон, который пропускает свет, что позволяет его использовать как декоративный и энергоэффективный элемент конструкций. В стадии разработки — оборудование для нанесения на стекло наноплёнок, которое позволит в разы снизить затраты на производство, пластыри для спортсменов с целью определения в реальном времени их физического состояния, различные противоугонные механизмы.

В «Корпорации развития» отмечают, что наноцентр может перерасти в «новый город», условно обозначенный как «Город технологических инноваторов». «Это некий наноцентр, только размноженный. Я бы образно назвал ульяновским «Сколково», — говорит о перспективах Игорь Рябиков.

Отметим, что в Ульяновске ведущая отрасль промышленности — машиностроение, основные направления — авиастроение, автомобилестроение, станкостроение, тяжёлое энергетическое и транспортное машиностроение, электротехника. Доля обрабатывающих производств в ВРП составляет 21,8%, на втором месте — транспорт и связь (13,1%), на третьем — сельское хозяйство (10,1%). Ульяновская область занимает первое место в Поволжье по объёму производства автомобильной промышленности, автокомпонентов и в авиастроении.