Вашингтон, 31 марта, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс заявила о своем желании сниматься в следующих фильмах франшизы «Люди Икс», сообщает Empire.

Постер к фильму «Люди Икс: Апокалипсис». Реж. Брайан Сингер. 2016. США

Ранее актриса сообщала СМИ, что «Люди Икс: Апокалипсис» являются её последней работой в киносаге.

В «Людях Икс» Дженнифер Лоуренс играла роль Рейвен Даркхолм, супергероиню-мутанта с синей кожей и желтыми глазами. Этого персонажа Лоуренс изображала в трех фильмах франшизы: «Первый класс», «Дни минувшего будущего» и «Апокалипсис», премьера которого состоится в мае 2016-го года.

На данный момент создатели «Людей Икс» не сообщали о планах продолжения франшизы с участием героев «Апокалипсиса».

Серия фильмов «Люди Икс» повествует о приключениях супергероев комиксов Marvel, наделенных сверхспособностями.

Дженнифер Лоуренс известна зрителям по фильмам «Голодные игры», «Зимняя кость», «Афера по-американски» и «Мой парень — псих», за который актриса получила премию «Оскар».