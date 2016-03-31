Москва, 31 марта, 2016, 15:21 — ИА Регнум. Россия воспримет уничтожение памятников советским солдатам как прямое оскорбление. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич, комментируя намерение властей Польши демонтировать 500 памятников советским воинам. «Россия воспримет уничтожение памятников советским солдатам как прямое оскорбление со всеми вытекающими отсюда последствиями», — сказал Клинцевич.

А. Горбаруков ИА REGNUM Памятник

«Желание польских властей уничтожить 500 памятников советским воинам на территории страны не имеет никакого рационального объяснения. Очевидно, что люди, принимающие подобные решения, стараются таким образом самоутвердиться, преодолеть собственные комплексы неполноценности», — считает сенатор.

«Но, как мы знаем из истории, подобные попытки обычно приносят обратные результаты. Если эти действия получат поддержку польского общества, вирус неполноценности может распространиться на всю нацию. Благополучие Польши определяется отнюдь не числом памятников советским солдатам на ее территории, а не в последнюю очередь характером отношений со своими соседями», — заключил Клинцевич.