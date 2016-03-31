Дамаск, 31 марта, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Самолеты Воздушно-космических сил РФ (ВКС России) в ходе операции по освобождению сирийского города Пальмиры нанесли более 2 тыс. ударов для поддержки наземных действий армии Сирии. Об этом на брифинге сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заправка

«В период с 7 по 27 марта в интересах подразделений правительственных войск в районе Пальмиры ВКС России выполнили около 500 боевых вылетов, в ходе которых по террористам ИГИЛ нанесено более 2000 авиационных ударов, — сказал генерал-лейтенант. — В результате этих ударов прежде всего были уничтожены основные опорные пункты и позиции артиллерии на всех господствующих высотах».

По его словам, в ходе всей военной операции удары наносились исключительно по выявленным объектам террористов «Исламского государства» (ИГ) и полученных точных координат целей, сообщается на сайте Минобороны РФ.

«Особо важные объекты террористов уничтожались высокоточными боеприпасами, которые наводились на цель в режиме реального времени с земли», — отметил Рудской.

При этом он добавил, что все разрозненные террористические бандгруппы, которые пытались вырваться из окружения, уничтожались самолетами ВКС РФ, «не давая им уйти в направлении Ракки и Дейр-эз-Зора».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Сирии действует режим перемирия между правительственными силами и вооруженной оппозицией. Перемирие не касается террористов. Против них продолжаются военные операции.