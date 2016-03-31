Киев, 31 марта, 2016, 15:10 — ИА Регнум. В «Блоке Петра Порошенко» подвергли резкой критике решение парламентского комитета по иностранным делам Верховной рады разорвать дипломатические отношения с Россией, передает корреспондент ИА REGNUM.

А. Горбаруков ИА REGNUM Пророк

В частности, депутат от БПП, первый зампредседателя комитета Верховной Рады по иностранным делам Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что разрыв дипломатических отношений с Россией приведет к обострению военных действий в Донбассе и гибели тысяч украинцев.

«Тот, кто предлагает такой путь — отказывается от любых попыток урегулировать международный конфликт политико-дипломатическими средствами, а прокладывает путь к обострению военных действий и провоцирует на то, чтобы шли на смерть тысячи наших братьев, отцов, мужей, детей», — цитирует Климпуш-Цинцадзе пресс-служба БПП.

В свою очередь народный депутат Украины от фракции «Народный фронт», член комитета Рады по иностранным делам Игорь Гузь заявил, что если постановление о разрыве дипотношений будет вынесен на голосование Рады, для его принятия не хватит голосов.

«Я вижу настроения в парламенте, в самой большой фракции — БПП. Они не отдадут свои голоса, как и «Оппозиционный блок», группа «Воля народа» и группа партии «Возрождение». Думаю, оставшихся депутатов не хватит, чтобы проголосовать «за», хотя я лично проголосую. А насколько быстро проведут голосование в Раде, зависит от того, как быстро спикер парламента Владимир Гройсман получит подписанное постановление», — рассказал Гузь.

Он также подтвердил информацию о том, что депутат Арьев решил отозвать свой голос, в связи в чем возможен пересмотрен пересмотр решения комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне комитет по иностранным делам Верховной рады поддержал инициативу о прекращении дипломатических отношений с Российской Федерацией. Внефракционный депутат Верховной рады Владимир Парасюк, который является одним их авторов инициативы о прекращении дипотношений с Россией, рассказал, что обсуждение в комитете длилось около часа. Вечером после заседания неизвестные бросили гранату в автомобиль Парасюка.

Уже сегодня стало известно, что комитет Верховной рады Украины по иностранным делам может пересмотреть решение по данному вопросу.