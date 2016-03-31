Нью-Йорк, США, 31 марта, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Кредитный рейтинг Китая снижен до «негативного» международным рейтинговым агентством Standard&Poor's. Негативное изменение рейтинга связано с тем, что возрастают риски кредитоспособности китайского правительства. Об этом сообщает в пресс-релизе S&P.

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«Пересмотр прогноза по рейтингу отражает наши ожидания того, что экономические и финансовые риски кредитоспособности правительства Китая постепенно растут», — сообщается в документе.

При этом агентство подтвердило суверенные долгосрочные рейтинги Китая в национальной и иностранной валютах на уровне «АA-», а краткосрочные — на уровне «A-1+».

Согласно прогнозу агентства, рост китайской экономики будет продолжаться до 2019 года на уровне 6% в год или даже более.

Аналитики S&P пересмотрели прогноз в отношении Китая после завершившейся в марте годовой сессии Всенародного собрания народных представителей (ВСНП). Он считают, что дальнейшие реформы продолжатся не в том темпе, чем предполагалось прежде.

«Мы пересмотрели прогноз, чтобы отразить ожидания постепенного усиления экономических и финансовых рисков для кредитоспособности правительства Китая», — считают в S&P.