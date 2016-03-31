Мурманск, 31 марта, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Мурманским медицинским учреждениям приходится «выкручиваться» из-за непостоянства курса иностранной валюты. Об этом, выступая в преддверии расширенного заседания коллегии об итогах деятельности министерства здравоохранения Мурманской области за 2015 год и задачах на среднесрочную перспективу, заявил министр Валерий Перетрухин.

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«Не сказать, что у нас финансирование ухудшилось, оно остаётся на тех же цифрах, — отметил глава Минздрава. — Но надо понимать, что в связи с изменением курса доллара и евро, у нас очень много медицинского оборудования и расходных материалов иностранного производства, цены выросли, в том числе и на лекарства. Поэтому учреждениям действительно сейчас сложно выкручиваться».

Многие препараты россияне в принципе заменить не могут, подчеркнул министр.

«Потому что их у нас не производят, — сообщил Перетрухин. — То же самое — расходные материалы для нашей высокотехнологичной техники. Рентгеновские трубки — их стоимость доходит до 10 миллионов рублей сейчас. Учреждениям тяжело. Но пока изыскивают возможность, чтобы вся техника работала на прежнем уровне».

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, глава мурманского Минздрава отметил, что к одной из наболевших тем для мурманских медиков можно отнести вопрос охраны их здоровья. Он также сообщил, что северяне часто нападают на сотрудников скорой медицинской помощи.