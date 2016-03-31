Москва, 31 марта, 2016, 14:42 — ИА Регнум. Для рублевых пар поведение нефти остается определяющим, но присутствие чрезмерных оптимистов себя все-таки выдает: по паре доллар/рубль открыто большое количество коротких позиций с расчетом на дополнительное укрепление, и этот момент может себя не оправдать, считает старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Слишком мощное укрепление рубля болезненно ударит по бюджету, и этого власти не допустят. Есть мнение, что ниже 64−65 руб. американскому доллару просто не позволят уйти, в противном случае бюджетный дефицит начнет разрастаться буквально на глазах», — отметила Бодрова.

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«Завтра начнется апрель с его долгожданными событиями: повышением цены на бензин и удорожанием всех связанных с топливом продуктов и услуг, встречей в Дохе и рыночной волатильностью. Время будет интересное, но нервное, рублевые пары может резко бросать из стороны в сторону», — предположила эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, российский рубль изо всех сил игнорирует поведение нефти. 31 марта за доллар США дают 67,39 руб. (-1,2%). Евро оценивается в 76,60 руб. (-1,0%). Баррель нефти сорта Brent стоит $39,92 (-0,3%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 1 апреля, составляют 67,85 руб. за американскую валюту и 76,92 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 25 и 39 копеек соответственно.