Гарвард, США, 31 марта, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Нагорный Карабах не имеет ничего общего с понятием «территориальная целостность Азербайджана», — заявил 31 марта президент Армении Серж Саргсян, выступая в школе имени Дж. Кеннеди Гарвардского университета в рамках визита в США.

President.am Серж Саргсян во время речи в Гарварде

Касаясь употребления слова «оккупация» в контексте Карабаха, Серж Саргсян отметил, что людям, использующим его, не надо забывать о том, что Карабах сам был жертвой оккупации на протяжении 70 лет.

«Люди, использующие в контексте Карабаха слово «оккупация», зачастую забывают о том, что Карабах сам является жертвой 70-летней оккупации. Всех тех, кто сознательно или несознательно использует слово «оккупация», я хочу спросить: а чем, если не оккупацией, является процесс передачи Карабаха Азербайджану в 1921 году с легкой руки Сталина? Более того, после такого щедрого подарка Азербайджан создал такие невыносимые условия для местного населения, что, при первых же признаках ослабления советской централизованной власти, именно народ Карабаха первым озвучил протест. Разве это было от хорошей жизни?

Реальной причиной противостояния была именно эта изначальная оккупация. Таким образом, Нагорный Карабах не имеет ничего общего с сегодняшним понятием «территориальная целостность Азербайджана», — цитирует Саргсяна пресс-служба президента Армении.

По словам президента, с момента прекращения огня прошло 22 года, но и сегодня жители приграничных районов Армении и различных населенных пунктов НКР находятся под каждодневной опасностью обстрелов.

«Однозначно, что это противостояние азербайджанский режим использует для того, чтобы оправдать проблемы в собственной стране. В этом причина того, что власти Азербайджана пытаются любой ценой удерживать напряженность на границе, гордятся этим, публично обвиняя посредников в бездействии, называя странными предложения МГ ОБСЕ по укреплению безопасности на линии соприкосновения», — подчеркнул Серж Саргсян.

Глава государства напомнил также, что армяне на себе почувствовали воздействие политики Азербайджана, направленной на полное изгнание населения Нагорного Карабаха. Ведь уже был горький опыт изгнания из другого армянонаселенного региона, Нахичевана. «Мало того, что из этого региона изгнали всех армян, еще и в 2005 году было уничтожено целое культурное наследие. Сегодня от этого богатства, относящегося к средневековью, не осталось ничего. Все очищено от армян и армянского следа», — констатировал президент Армении.

Он указал также на тот факт, что по сегодняшний день закрыт въезд в Азербайджан для лиц армянского происхождения, которые являются гражданами других стран.

«Армянам, независимо от того гражданами какой страны они являются, въезд в Азербайджан запрещен. Но вместе с тем они обещают обеспечение безопасности армян, если Карабах войдет в состав Азербайджана. А на каком основании народ Карабаха должен верить в это?», — заявил Серж Саргсян.