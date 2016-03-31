Дамаск, 31 марта, 2016, 14:36 — ИА Регнум. 31 марта 2016 года Министерство обороны России впервые опубликовало видеозапись боевого применения штурмового вертолёта Ми-28Н. «Ночной охотник» нанёс удары по боевикам ИГ («Исламское государство» — террористическая организация, запрещённая в РФ) в Пальмире.

Министерство обороны РФ

Обнародованы кадры из кабины вертолёта, на которых можно увидеть пуск противотанковых управляемых ракет (ПТУР) по бронетехнике противника и по зданию с боевиками. Обе цели были успешно поражены.

Напомним, новейшие штурмовые вертолёты Ми-28Н и Ка-52 появились в Сирии совсем недавно — уже после того, как было объявлено о выведении основных сил ВКС РФ из этой ближневосточной страны. Тем не менее, пока были выведены лишь штурмовики Су-25, фронтовые бомбардировщики Су-34 и часть фронтовых бомбардировщиков Су-24М. В полном составе остались многофункциональные истребители Су-30СМ и Су-35, а количество боевых вертолётов и вовсе увеличилось — за счёт новейших машин, которые ранее не применялись в боевых условиях в составе российской армии.