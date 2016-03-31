Киев, 31 марта, 2016, 13:56 — ИА Регнум. Президента Украины Петра Порошенко нужно выгнать из страны — как предыдущего главу государства Виктора Януковича. Об этом 31 марта заявил народный депутат Украины, член фракции «Самопомощь», член парламентского комитета по вопросам борьбы с коррупцией Егор Соболев, передает корреспондент ИА REGNUM.

А. Горбаруков ИА REGNUM Шоколадный король

«Почему я критикую президента Украины, почему я призываю его выгнать и не хочу ли я извиниться? Я сказал, что извиняться не хочу. Они (в «Блоке Петра Порошенко») очень хорошо знают о том, что я считаю, что его (Порошенко) надо выгнать, как Виктора Януковича. Если парламентарии имеют разные оценки деятельности президента, но имеют общие идеи относительно тех или иных законов, то мы можем их обговаривать», — сказал Соболев.

По его словам, фракция «Самопомощь» окончательно перешла в оппозицию к парламентской коалиции и действующей власти.

«Мы очень долго думали, идти ли нам в оппозицию, есть ли шанс внутри коалиции, менять ее политику? После того как мы поняли, что там победили клептократы, мы окончательно перешли в оппозицию. Но мы не будем как «Оппозиционный блок» — на словах все отрицать, а по факту иметь единый бизнес. Мы не будем иметь единый бизнес, но готовы вместе разрабатывать и принимать законы, которые мы считаем полезными», — предложил Соболев.

Он также не исключил, что в ближайшее время его могут «ликвидировать».

«Я не один раз задумывался о том, что нас могут начать ликвидировать. В парламенте осталось не так много активных людей, которые не сломались. Но бояться — это значит точно проиграть. Страшно там, на передовой в Авдеевке, а тут мы не должны бояться. Поэтому я гоню от себя глупые мысли, преимущественно езжу на метро… Если ночью иду домой, смотрю, что происходит вокруг», — признался Соболев.

Напомним, вчера ночью в Киеве неизвестный бросил в сторону внефракционного народного депутата, члена парламентского комитета по вопросам борьбы с коррупцией Владимира Парасюка взрывное устройство. Взрывом были повреждены три авто. Депутат отказался от госпитализации. По факту покушения открыто уголовное производство по ст. 112 Уголовного кодекса Украины «Покушение на жизнь государственного деятеля».

Между тем, украинские СМИ сообщают, что сегодня фракции «Блок Петра Порошенко» и «Самопомощь» провели совместное заседание. Также сегодня внефракционные депутаты Павел Кишкарь и Виктор Кривенко, избранные в парламент по списку «Самопомощи», объявили о вхождении во фракцию «Блок Петра Порошенко». Накануне аналогичный шаг сделала выходец из «Самопомощи» Ирина Суслова.

ИА REGNUM напоминает, что ранее народный депутат Украины, член фракции НФ Антон Геращенко допустил, что новая коалиция может быть создана из двух парламентских фракций, в случае если БПП пополнится внефракционными депутатами.