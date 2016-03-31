ИГИЛ призывает совершать теракты в ФРГ
Берлин, 31 марта, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Исламское государство» разместила в сети интернет фотографии с призывами совершить на территории ФРГ теракты, схожие с брюссельскими, в частности, в ведомстве федерального канцлера Германии и аэропорту Кёльн/Бонн. Об этом стало известно, как сообщает Reuters, от разведывательной группы SITE, занимающейся мониторингом действий экстремистов в сети.
На фотографиях, опубликованных СМИ ФРГ, также присутствуют призывы на немецком языке, согласно которым мусульмане Германии должны совершать акты насилия против «врагов Аллаха».
На одной из фотографий, распространяемых ИГИЛ, изображен боевик в военной форме, который стоит на поле и смотрит на аэропорт Кёльн/Бонн, подпись под фотографией гласит: «Ты тоже можешь осуществить то, что твои браться смогли сделать в Бельгии».
На другой фотографии изображено ведомство федерального канцлера Германии, охваченное пожаром, а рядом с сооружением стоят боевик ИГИЛ и танк. Под фотографией написано: «Германия — поле битвы».
Как отметили в федеральной криминальной полиции ФРГ, которая также ведет наблюдение за экстремистами, возвращающимися из Сирии и Ирака, в ведомстве знали о фотографиях, однако, по их мнению, сам факт их публикации в интернете не является причиной для введения дополнительных мер безопасности.
«Нам известно об этих материалах, и наши эксперты проводят их проверку», — заявил официальный представитель полиции. «Очевидно, что ФРГ находится в центре внимания международного терроризма, а также что существует вероятность теракта, однако данный материал не меняет наших оценок безопасности», — добавил он.
Глава федеральной полиции ФРГ Хольге Мюнх заявил, что после терактов 22 марта в Брюсселе ИГИЛ, по всей видимости, стремится совершить очередной «невиданный» теракт в ЕС на фоне того, как террористическая группировка теряет позиции в Ираке и Сирии.