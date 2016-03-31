Берлин, 31 марта, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Исламское государство» разместила в сети интернет фотографии с призывами совершить на территории ФРГ теракты, схожие с брюссельскими, в частности, в ведомстве федерального канцлера Германии и аэропорту Кёльн/Бонн. Об этом стало известно, как сообщает Reuters, от разведывательной группы SITE, занимающейся мониторингом действий экстремистов в сети.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Знамя

На фотографиях, опубликованных СМИ ФРГ, также присутствуют призывы на немецком языке, согласно которым мусульмане Германии должны совершать акты насилия против «врагов Аллаха».

На одной из фотографий, распространяемых ИГИЛ, изображен боевик в военной форме, который стоит на поле и смотрит на аэропорт Кёльн/Бонн, подпись под фотографией гласит: «Ты тоже можешь осуществить то, что твои браться смогли сделать в Бельгии».

На другой фотографии изображено ведомство федерального канцлера Германии, охваченное пожаром, а рядом с сооружением стоят боевик ИГИЛ и танк. Под фотографией написано: «Германия — поле битвы».

Как отметили в федеральной криминальной полиции ФРГ, которая также ведет наблюдение за экстремистами, возвращающимися из Сирии и Ирака, в ведомстве знали о фотографиях, однако, по их мнению, сам факт их публикации в интернете не является причиной для введения дополнительных мер безопасности.

«Нам известно об этих материалах, и наши эксперты проводят их проверку», — заявил официальный представитель полиции. «Очевидно, что ФРГ находится в центре внимания международного терроризма, а также что существует вероятность теракта, однако данный материал не меняет наших оценок безопасности», — добавил он.

Глава федеральной полиции ФРГ Хольге Мюнх заявил, что после терактов 22 марта в Брюсселе ИГИЛ, по всей видимости, стремится совершить очередной «невиданный» теракт в ЕС на фоне того, как террористическая группировка теряет позиции в Ираке и Сирии.