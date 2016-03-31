Липецк, 31 марта, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Дело женатого настоятеля храма в Воловском районе Липецкой области передано следователями в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего рассмотрения в суде, передает портал Gorod48.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, 36-летний священник обвиняется в угрозе убийством, побоях и изнасиловании. По версии следствия, у него были личные отношения со знакомой женщиной, у которой есть двое малолетних детей. Узнав о том, что у ее сожителя уже есть жена, она пыталась разорвать отношения, против чего подозреваемый был против. В ночь с 4 на 5 мая 2015 года его пустили в квартиру дети его знакомой. Уложив их спать и дождавшись возвращения хозяйки квартиры, он избил и изнасиловал женщину, после чего стал ей угрожать. После обращения в полицию женщину и ее семью взяли под государственную защиту. В ходе расследования появилась новая потерпевшая: другая знакомая, с которой обвиняемый поддерживал отношения в 2014 году, заявила, что он несколько раз угрожал ей убийством — он угрожал ей ножом, а один раз направил на нее заряженный арбалет.

При утверждению липецких СМИ, у пострадавшей остались аудиозаписи с угрозами, которая она сделала на мобильный телефон. Также в соцсетях липчане отмечают, что подозреваемый был известным в регионе медийным лицом, но часто вел себя неподобающе для священнослужителя, о чем свидетельствовали и материалы на его странице в соцсети — правда, сейчас практически вся информация оттуда удалена.