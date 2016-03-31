Москва, 31 марта, 2016, 13:03 — ИА Регнум. В Кремле опровергли информацию СМИ о том, что Москва и Вашингтон договорились о дальнейшей судьбе президента Сирии Башара Асада. Соответствующее заявление журналистам сделал 31 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Газета «Аль-Хаят» опубликовала информацию, не соответствующую действительности», — сказал Песков.

По его словам, выгодное отличие российской стороны от других стран «заключается в том, что Россия ни по дипломатическим, ни по иным каналам не обсуждает вопросы самоопределения третьих стран».

Песков подчеркнул, что в этот перечень входит и Сирия.

Напомним, ранее газета «Аль-Хаят» со ссылкой на дипломатический источник в Совбезе ООН сообщила, что Джон Керри сообщил руководству нескольких арабских стран о том, что США и Россия договорились о том, что Башар Асад покинет пост президента Сирии и переедет в другую страну.