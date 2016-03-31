Москва, 31 марта, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Кремль призывает дождаться итогов рассмотрения законопроекта Верховной Рады о разрыве дипломатических отношений Украины с Россией. Об этом 31 марта журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Уильям Хогарт. В сумашедшем доме

«Давайте дождемся все-таки итогов рассмотрения, будет ли Рада принимать какое-то решение, не будет принимать решение», — сказал Песков.

По его словам, инициативы, «граничащие с безумием, к сожалению, не редкость в Киеве в последнее время».

Песков отметил, что в этой связи он не хотел бы комментировать инициативу украинских парламентариев.

Напомним, ранее депутат Верховной Рады Украины Владимир Парасюк ранее зарегистрировал законопроект о разрыве дипломатических отношений с Россией. За некоторое время до этого Парасюк с группой активистов сорвал флаг со здания консульства РФ на Западной Украине. Накануне Комитет Верховной Рады Украины по иностранным делам поддержал постановление о прекращении дипломатических отношений с Россией.