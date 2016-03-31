Лондон, 31 марта, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Шотландский актер Юэн МакГрегор отмечает 45-летний юбилей.

dic.academic.ru Юэн МакГрегор

Он родился в семье учителей, но впервые вышел на сцену в четырехлетнем возрасте. В школьные годы Юэн увлекался игрой на барабанах и валторне. После окончания общеобразовательной школы юноша устроился статистом в театральную труппу.

Актер знаменит тем, что снимается как в высокобюджетных фильмах, так и в авторском кино. Наибольшую известность получили такие фильмы с участием МакГрегора, как «На Игле» (1996), «Мулен Руж!» (2001), «Крупная рыба» (2003) «Остров» (2005) и три эпизода саги «Звездные войны». В 2012-м году актёр был награжден орденом Британской империи.

В настоящий момент Юэн МакГрегор работает в проекте сиквела фильма «На игле». СМИ ранее сообщали, что сценарий картины, основанный на романе Ирвина Уэлша «Порно» актер считает просто прекрасным.

Актер женат на французской художнице-декораторе Ив Мавракис. Супруги воспитывают двух родных дочерей и одну приемную.