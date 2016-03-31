Москва, 31 марта, 2016, 11:51 — ИА Регнум. Судьба Федеральной миграционной службы (ФМС) будет обсуждаться на заседании Совета безопасности под председательством президента России Владимира Путина сегодня, 31 марта. Не исключена возможность реорганизации или ликвидации службы. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на компетентный источник.

fms.gov.ru ФМС

Источник пояснил, что предстоящее заседание посвящено совершенствованию российской миграционной политики, которое необходимо проводить в интересах национальной безопасности страны. Вопрос реорганизации ФМС возник не сейчас. Вызван он необходимостью экономить бюджетные средства.

В настоящее время в Совете безопасности проект реорганизации дорабатывается. Предстоящее заседание может стать мероприятием, на котором озвучат принятое решение.

Согласно сведениям источника, миграционный контроль может быть передан от ФМС в ФСБ или МВД. Регулировать трудовую миграцию, возможно, будут Министерство труда и социальной защиты, а также Федеральное агентство по делам национальностей. Вероятно, для перехода к новому формату будет введён трёхлетний переходный период. Отмечается, что со стороны ФМС на эту тему никаких инициатив не было выдвинуто.

Напомним, что ФМС РФ создана пунктом 13 Указа президента РФ от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти». Подведомствена российскому правительству.