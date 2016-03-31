Москва, 31 марта, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Несмотря на опровержение турецких властей о расстреле беженцев, пытающихся перейти границу со стороны Сирии, в Совфеде есть основания квалифицировать сведения как достоверные, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта. «Несмотря на опровержения турецких властей, у нас есть все основания квалифицировать информацию «The Times» о расстреле сирийских беженцев на турецкой границе как вполне достоверную. Она подтверждается и нашими данными», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Все это говорит о том, что соглашению ЕС с Турцией, согласно которому она обязалась обеспечивать безопасность беженцев из Сирии, грош цена», — констатировал сенатор.

При этом парламентарий обратил внимание на то, что СМИ не сообщают о столкновениях между террористами и пограничными войсками Турции. «Не сообщают, потому что ничего подобного не случается. Бойцы ИГИЛ свободно переходят границу в обе стороны. Для них, что называется, расстелена ковровая дорожка. Гибнут только мирные люди. Не исключаю, что деньги, выделяемые ЕС Турции на беженцев, идут совсем на другие цели, в том числе на подпитку террористов», — считает Клинцевич.

В СМИ появилась информация, что пограничники Турции за последние четыре месяца несколько раз расстреливали беженцев, которые пытались пересечь границу со стороны Сирии. Такое мнение высказал источник в Сирийском центре мониторинга за правами человека.