Вашингтон, 31 марта, 2016, 11:28 — ИА Регнум. Windows 10 распространяется на устройства пользователей быстрее, чем Windows 7, сообщил исполнительный вице-президент Microsoft, глава подразделения Windows&Devices Терри Майерсон в ходе конференции Microsoft Build 2016.

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Согласно заявлению Терри Майерсона, Windows 10 уже установлена более чем на 270 млн устройств. Руководство Microsoft считает, что это самый успешный старт в истории Windows. Локомотивом роста популярности новой операционной системы Майерсон считает большое число приложений.

Сообщается, что Windows 10 Anniversary, которое выйдет летом 2016 года и будет бесплатным для пользователей Windows 10, будет оснащено рядом новых функций: средствами биометрической идентификации, а также возможностью создавать художественные рисунки при помощи стилуса.

Кроме того, на конференции было объявлено о выпуске специальных инструментов для создания интеллектуальных ботов, в том числе для Skype.

Новый конвертер приложений позволит преобразовывать разработанные для более ранних версий Windows приложения в приложения для Windows 10.