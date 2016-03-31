Калининград, 31 марта, 2016, 11:31 — ИА Регнум. Калининградская таможня выявила факт белорусского реэкспорта крупной партии фруктов из Евросоюза. Как сообщили корреспондент ИА REGNUM в ведомстве, накануне было уничтожено около 2 тонн груш, выращенных в Польше, однако ввезённых в самый западный российский регион под видом товара Таможенного союза.

koblt.customs.ru Мошенники забыли отклеить с ящиков этикетки о происхождении фруктов

Импортёром польских груш выступило белорусское ЧТУП (частное торговое унитарное предприятие) «Серена Трейд» из Минской области. При этом в Белоруссию польские фрукты были экспортированы уже литовской фирмой. В конечном итоге груши — по документам уже «белорусские» — оказались в Москве, откуда и были транспортированы транзитом через Литву в Калининград.

Реализовать нелегальную схему в российском эксклаве помешали калининградские таможенники. На погранпереходе Чернышевское они приняли решение провести полный таможенный досмотр груза в фуре. Выяснилось, что на 160-ти ящиках с грушами имеются этикетки с информацией: «EAC, груши свежие, страна происхождения: Польша», а на 30-ти ящиках с грушами этикетки вообще отсутствовали. При этом на все ящики был нанесен штамп «PL».

Общий вес товара брутто составил 1997 килограммов.

Возбуждено административное производство по ч. 2 ст.16.3 КоАП РФ («Несоблюдение мер нетарифного регулирования при ввозе товаров на таможенную территорию Таможенного союза»). За данное правонарушение юридическим лицам грозит штраф до 100 тыс. рублей с конфискацией товаров.

В настоящее время 2 тонны груш уничтожены.

ИА REGNUM уточняет, что Россельхознадзор в течение двух последних лет не раз акцентировал внимание, что через Белоруссию идут поставку санкционной продукции растениеводства, при этом происходит подделка фитосанитарных сертификатов.