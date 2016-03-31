Москва, 31 марта, 2016, 11:15 — ИА Регнум. В пятницу, 1 апреля, в Москве разместят более 150 тематических плакатов и билбордов в честь 55-летия полета первого человека в космос. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Облетев Землю. Советский плакат. 1985

«Ко Дню космонавтики — 12 Апреля — в честь 55-летия полета первого человека в космос в столице разместят более 150 тематических плакатов и билбордов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на плакатах будет изображена ракета «Восток», взмывающая в воздух, и призыв к нынешнему поколению: «Подними голову!»

Помимо этого, плакат будет содержать всем известный портрет Юрия Гагарина и его уже знаменитую на весь мир фразу «Поехали!».