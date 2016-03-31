Ярославль, 31 марта, 2016, 11:12 — ИА Регнум. В субботу, 2 апреля, в Дзержинском районе Ярославля пройдут первые дебаты участников праймериз «Единой России», сообщает сайт регионального отделения партии.

Участников дебатов утвердил в среду оргкомитет — ими стали пять кандидатов: врач-онколог ГБУЗ ЯО «Клиническая онкологическая больница Дмитрий Петровский, руководитель Регионального штаба МГЕР Антон Капралов, директор по развитию МУП «Центр» г. Ярославля, депутат Муниципалитета Ярославля Андрей Лихачев, секретарь регионального отделения «Единой России» Илья Осипов, председатель Общественной палаты Ярославской области Александр Грибов.

Темой дискуссии станет «Качество повседневной жизни: ЖКУ, жилье, комфортная городская среда». Посетить дебаты может любой желающий: они состоятся в 12.00 по адресу: ул. Б. Норская, д. 7, МУ «Красный перевал-1».

В «Единой России» напоминают, что каждый участник предварительного голосования должен выступить не менее, чем на двух дискуссионных площадках.

Между тем регистрация кандидатов продолжится до 10 апреля. На сегодняшний день в Ярославской области о своем желании участвовать в предварительном голосовании «Единой России» на сентябрьских выборах в Госдуму выразило 14 человек.