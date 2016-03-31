Киев, 31 марта, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама может урегулировать конфликт в Донбассе до завершения своего президентского срока, заявил глава Украины Петр Порошенко, выступая на форуме «Борьба Украины за свободу, которая продолжается» в здании Конгресса США, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Считаю, что у президента Обамы есть реальный шанс, чтобы отметить свой президентский срок урегулированием конфликта на Донбассе», — сказал Порошенко.

При этом Порошенко призвал США не избегать ответственности, которая лежит на Америке, «как гаранте мирового порядка».

«Существует так много причин, чтобы избегать лидерства: равнодушие, усталость, неуверенность в себе. И есть только одна причина, чтобы его держать: оно в вашей крови. В эти сложные времена, я призываю Америку быть сильной и верить в себя — так же, как люди доброй воли во всем мире продолжают верить в Америку. Не позволяйте прагматизму заставить вас забыть о ценностях, в которых приоритетом является свобода. Не позволяйте Америке стать мелочной», — сказал Порошенко в Вашингтоне.

Он подчеркнул важность поддержки США в противостоянии «российской агрессии» и проведении реформ на Украине.

«Американское лидерство было очень важным для прогрессивных реформ в Украине. Поддержка США имеет решающее значение для успешного сопротивления российской агрессии», — считает Порошенко.

Он также призвал США усилить диалог с Украиной и обновить стратегическое партнерство между странами, направив интенсивное сотрудничество в область обороны и безопасности в рамках всеобъемлющего двустороннего соглашения о безопасности.

«Борьба Украины является борьбой за свободу. И эта борьба продолжается», — напомнил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 марта по 2 апреля президент Порошенко проводит официальный визит в США. Ожидается, что президент примет участие в Саммите по вопросам ядерной безопасности по приглашению президента США Барака Обамы. Также запланированы переговоры Порошенко с руководством США, а также двусторонние встречи с главами государств и правительств, которые примут участие в саммите.

В своей речи в Вашингтоне Порошенко также призвал «международное сообщество» начать поставки оружия для украинской армии.