Рыбинск, Ярославская область, 31 марта, 2016, 10:52 — ИА Регнум. Председатель муниципального совета города Рыбинска Ярославской области Михаил Цветков сложил свои полномочия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципальном совете. Он написал заявление об отставке с поста председателя по состоянию здоровья.

Михаил Цветков

31 марта на заседании муниципального совета его отставка была удовлетворена. В настоящий момент идут выборы нового председателя. Кандидатура одна — Константин Долгов. Сейчас он является директором ООО «Трест-76». Его кандидатура была поддержана фракцией «Единая Россия», в которую входят 24 депутата из 25.

Ранее группа депутатов пыталась инициировать отставку Михаила Цветкова, назначив внеочередное заседание Совета за день до выборов мэра. Однако тогда заседание было отменено.