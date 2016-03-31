Вашингтон, 31 марта, 2016, 10:39 — ИА Регнум. Голкипер «Барселоны» Тер Штеген готов перейти в «Манчестер Сити», сообщает Daily Telegraph.

barcareal.net Тер Штеген

В случае перехода вратаря «Манчестер Сити» должен будет заплатить «Барселоне» 25 млн евро. Сообщается, что причиной ухода футболиста из испанского клуба является недостаток игровой практики. Помимо этого, сообщалось, что в услугах 23-летнего вратаря также был заинтересован главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Тер Штеген отыграл 20 матчей, пропустил 18 мячей и записал на свой счет 15 «сухих» игр. Портал Transfermarkt. de оценивает игрока сборной Германии в 15 млн евро.