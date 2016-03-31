Калуга, 31 марта, 2016, 10:31 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 30 марта встретился с преподавателями Академии народного хозяйства и государственной службы.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, на встрече обсуждались перспективы сотрудничества между академией и городским парламентом.

Глава городского самоуправления отметил значительные успехи преподавательского состава в укреплении кадрового потенциала Калуги.

Александр Иванов заявил: «Хочу выразить вам благодарность за ваш плодотворный труд и значительный вклад в укрепление кадрового потенциала Калуги. Вы наладили качественный образовательный процесс, обеспечиваете студентов передовыми знаниями и технологиями. Сейчас, когда наш город динамично развивается, движется вперёд к новым успехам и достижениям, нам крайне необходимы высококвалифицированные специалисты в области муниципального управления и финансов, экономики и городского хозяйства, различных сфер государственного управления. Калуге нужны молодые грамотные специалисты. За ними будущее нашего города, его благополучие и стабильное развитие».

Глава городского самоуправления Александр Иванов и директор Калужского филиала РАНХиГС Павел Самылов подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между городской думой и Академией народного хозяйства и государственной службы.

Много лет Калужская городская дума плодотворно сотрудничает с Калужским филиалом РАНХиГС, в стенах академии проводится переподготовка и повышение квалификации государственных и муниципальных служащих, ведётся научная работа.

Как подчеркнул Александр Иванов, новым интересным опытом стала совместная научно-практическая конференция «Моя Калуга — вектор в будущее». В прошлом году на конференции были представлены проекты, посвящённые решению проблем ЖКХ и борьбе со злостными неплательщиками за коммунальные услуги, сохранению исторического облика Калуги и наименованию улиц областного центра, пропаганде семейных ценностей и социальной рекламе.

«Уверен, что проведение конференции станет нашей доброй традицией, она принесёт практическую пользу как студентам и преподавателям академии и других калужских вузов, так и руководству города», — сказал Александр Иванов, подводя итоги встречи.