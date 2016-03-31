Вашингтон, 31 марта, 2016, 10:23 — ИА Регнум. Хоккейный матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфия Флайерз» завершился поражением «Вашингтона», сообщает «Р-Спорт».

theplace2.ru Александр Овечкин

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Филадельфия Флайерз». Его исход решался в серии буллитов.

Автором единственного гола «Вашингтон Кэпиталз» стал нападающий Александр Овечкин, вышедший на 35-е место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов всей истории НХЛ. Гол стал для Овечкина 519-м по счету. Список лучших снайперов возглавляет Уэйн Гретцки, забивший 894 шайбы.

Александр Овечкин в настоящий момент находится на первом месте в списке лучших снайперов нынешнего сезона НХЛ.