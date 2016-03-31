Пекин, 31 марта, 2016, 10:19 — ИА Регнум. Китайский автоконцерн Wuling опубликовал первые фото своей новинки-хетчбэка Baojun 310. Официальная премьера автомобиля состоится через несколько недель на Пекинском автосалоне. Продажи Baojun 310 начнутся сразу после презентации авто.

info.xcar.com.cn Wuling Baojun 310

Новинка от Wuling построена на базе хэтчбэка Chevrolet Sail. Сборка Wuling Baojun 310 будет осуществляться на предприятии Shanghai-GM в КНР, пишет «Тайпин цичэ».

Автомобиль будет поставляться с двумя версиями двигателей: 1,2-литра и 1,5-литра, мощность которых составит 87 л.с. и 109 л.с. соответственно.

Wuling оснастил Baojun 310 лишь 5-ступенчатой механической трансмиссией. Автоматическая коробка переключения передач не предусмотрена.

Физические размеры Baojun 310 полностью совпадают с Chevrolet Sail: 4032×1672×1440 мм при колесной базе в 2465 мм. Стоимость новинки от Wuling составит 56,8 тыс. юаней за базовую версию Baojun 310 и 74,9 тыс. юаней за автомобиль в полной комплектации.