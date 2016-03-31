Киев, 31 марта, 2016, 09:47 — ИА Регнум. Власти Украины призывают США и ЕС поддержать инициативу введения санкционного «списка Савченко» против лиц, которые принимали участие в судебных процессах и ответственны за вынесение решений по делам украинских граждан в России. Об этом, как передает телеканал «112.ua», заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на форуме «Борьба Украины за свободу, которая продолжается» в здании Конгресса США.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

«Мы утвердили список санкций в отношении лиц, которые причастны к фарсу, судебным процессам против украинских политических заключенных в России, — сказал украинский лидер. — Это так называемый список «Савченко — Сенцова».

При этом украинский президент считает, что введенные санкции в отношении РФ должны сохраняться до обеспечения устойчивого мира на юго-востоке Украины и до восстановления украинского суверенитета над Крымским полуостровом.

«Без устойчивого мира на Донбассе — санкции должны действовать, — заявил Порошенко. — Без восстановления суверенитета Украины в Крыму — санкции должны действовать. Без нового отношения России — санкции должны действовать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 марта Донецкий городской суд в Ростовской области признал Надежду Савченко виновной в пособничестве в убийстве российских журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, а также в незаконном пересечении границы Российской Федерации. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года с отбыванием в колонии общего режима.

Также бывшая военнослужащая должна выплатить штраф в размере 30 000 рублей. На условно-досрочное освобождение Савченко может рассчитывать только через 12 лет, в 2028 году.