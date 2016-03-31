Вашингтон, 31 марта, 2016, 09:43 — ИА Регнум. Американские астрофизики Даниэль Витмайер и Джон Матс обвинили планету Х в массовых вымираниях на Земле, происходящих каждые 27 миллионов лет, сообщает Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

hanpin518.pixnet.net Орбита планеты Х

Они пришли к выводу, регулярное пересечение пояса Койпера, который расположен на расстоянии от 30 до 55 астрономических единиц от Солнца, с орбитой планеты Х приводит к гравитационным возмущениям, выталкивающим кометы из пояса Койпера в Солнечную систему. Эти кометы распадаются на множество фрагментов, затрудняющих доступ солнечного света к планетам Солнечной системы. Недостаток солнечного света приводит к массовым вымираниям флоры и фауны на Земле.

Напомним, что планета Х обнаружена за пределами орбиты Плутона в январе 2016 года. Она вращается вокруг Солнца по вытянутой орбите с периодом в 15 тысяч лет. Ее химический состав считается аналогичным составу газовых гигантов Урана и Нептуна.

Масса планеты Х считается в 10 раз более тяжелой, чем масса Земли.