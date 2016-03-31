Киев, 31 марта, 2016, 09:34 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко, выступая на форуме «Борьба Украины за свободу» в Вашингтоне, призвал «международное сообщество» начать поставки оружия для украинской армии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

«Я никогда не мог объяснить себе и моим соотечественникам одну вещь — нежелание международного сообщества поставлять оружие законной украинской власти и регулярной украинской армии, которая сдерживает атаку на международный порядок. Я думаю, что настало время пересмотреть это отношение. Все усилия в защиту Украины — это инвестиции в долгосрочную безопасность Запада и устойчивость демократических ценностей», — сказал Порошенко в своем выступлении.

Согласно заявлению президента, для успеха украинского государства «критическим» является поддержка международных партнеров, и Запад «не может сдаться в вопросе Украины». Соответственно, санкции против России должны продолжиться.

«Война России против Украины доказала, что слабость провоцирует агрессию, в то время как сильная страна может сдержать агрессора. Поэтому очень важно, что наши партнеры помогают нам стать сильными во всех отношениях — политическом, экономическом и военном», — отметил Порошенко.

«Мы, украинцы, имеем право призвать западных гарантов в рамках Будапештского меморандума принять все возможные усилия для восстановления международной справедливости и порядка, чтобы помочь нам в нашей борьбе за выживание и независимое, демократическое и европейское будущее», — добавил президент Украины.

ИА REGNUM напоминает, что в 2014—2015 годах Украина уже пыталась договориться с Западом о масштабных поставках оружия, однако в целом это не завершилось успехом, хотя небольшие партии оружия Киеву все же были предоставлены.