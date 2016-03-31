Москва, 31 марта, 2016, 09:17 — ИА Регнум. Правительство РФ работает над законопроектом, призванным решить проблемы с кадастровой оценкой земли и недвижимости. Решение вопроса кадастра является антикризисной мерой, заявил вице-спикер Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта. «Работа оценщиков не должна быть обременительной для граждан. Нельзя допускать, чтобы при непростой социально-экономической обстановке люди сталкивались с неподъемной нагрузкой на семейный бюджет. Это касается всех россиян, особенно многодетные семьи и людей с низкими доходами. Злоупотребления со стороны частных оценщиков необходимо прекратить, чтобы не допускать неоправданного завышения стоимости», — отметил парламентарий.

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Железняк заверил, что депутаты Госдумы «готовы оперативно рассмотреть возможные изменения в законодательстве».

Льготы сохранятся

Вместе с тем глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что при переходе на уплату налога на имущество для физлиц с кадастровой стоимости будут сохранены все льготы. «Сохранены все те льготы, которые сегодня имеются у отдельных категорий — это пенсионеры, инвалиды, военнослужащие», — сказал он.

Напомним, принятым Госдумой законом предусмотрено освобождение от уплаты налога на имущество исходя из перечня — по одному из категории: дом, дача, гараж, хозяйственная постройка на садовом участке. Для льготных категорий по одному из этих имущественных комплексов предусмотрено полное освобождение от налога.

Налог растет

По словам главы Минфина, повышается налог на имущество, стоимостью более 300 млн рублей, — налог составит не 0,3%, а 2%.

Стоимость налога на имущество для физлиц не будет повышаться более чем на 20% в год на период до 2020 года, говорит министр. «Чтобы нагрузка на граждан не увеличивалась, предусмотрено постепенное увеличение такой нагрузки, если она будет осуществляться», — говорит Силуанов.

«Федерация устанавливает предельные размеры налога, а окончательные могут быть и ниже в соответствии с решениями органов местного самоуправления», — сказал глава Минфина.

Одновременно Силуанов рассчитывает на то, что раз налог будет поступать в местные бюджеты, органы местного самоуправления смогут предоставлять некоторым категориям граждан дополнительные льготы.