Ярославль, 31 марта, 2016, 09:13 — ИА Регнум. Начальник управления по делам молодежи мэрии Ярославля Захар Кармалита предложил реализовать в городе проект «Открытая стена» — разрешить «уличным художникам» рисовать на отведенных для этих целей местах. Об этом сообщает официальный сайт мэрии Ярославля. Предложение прозвучало на заседании городской комиссии по профилактике правонарушений, где рассматривался вопрос о мерах, принимаемых мэрией города по профилактике несанкционированного нанесения граффити.

фото сайта yarportal.ru

Эта проблема стоит остро в Ярославле все последние годы. Зачастую надписи появляются на стенах памятников архитектуры. Чаще всего акты вандализма проявляются на жилых домах, промышленных объектах.

«Привлечение граффитчиков к ответственности, учитывая методы, которыми пользуются «уличные художники», и действующее законодательство, представляется задачей почти невыполнимой. Практика работы с вышеуказанной категорией населения показывает, что наиболее эффективным воспитательным механизмом в борьбе с незаконным нанесением надписей является поддержка молодежи в их стремлении к самореализации путем проведения фестивалей, конкурсов, предоставления мест для легальной работы», — сказал начальник управления по молодежной политике мэрии города Ярославля Захар Кармалита.