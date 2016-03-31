Сыктывкар, 31 марта, 2016, 09:12 — ИА Регнум. Председатель регионального парламента Надежда Дорофеева напомнила, что новые Правила рыболовства, вступившие в силу 3 февраля прошлого года, вызвали массовое возмущение жителей Коми. Власти республики неоднократно обращались в адрес Минсельхоза России с просьбой пересмотреть нормы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госсовета Коми.

Николай Богданов. Рыбак с мальчиком. 1889

«Эта тема приобретает особую актуальность в преддверии нового рыболовного сезона. Дело в том, что предложенные нами поправки в Правила рыболовства вступили только в августе 2015 года, и многие жители еще не успели с ними столкнуться. Поэтому сейчас крайне важно еще раз напомнить рыболовам об изменениях, подробно и доходчиво рассказать о введенных запретах, чтобы люди не стали нарушителями по незнанию. При этом особое внимание необходимо уделить отдаленным населенным пунктам, где нет сети интернет», — заявила Надежда Дорофеева.

О необходимости разъяснения новых правил сказал и председатель комитета Госсовета РК по природным ресурсам, природопользованию и экологии Василий Смалий.

«В новых Правилах рыболовства прописаны понятия, которые требуют дополнительного разъяснения. К примеру, в документе есть формулировка «в нерабочем состоянии орудия добычи (вылова)». Думаю, надзорным органам необходимо объяснить людям, что значит «в нерабочем состоянии». Также в некоторых нормах указана «длина лесы 10 метров». Каким образом надзорные органы будут проверять количество метров?» — обратился к присутствующим Василий Смалий.

Участники совещания также обратили внимание на нормы, регулирующие добычу водных биоресурсов в целях любительского и спортивного рыболовства, которые не допускают возможности осуществления в Республике Коми рыболовства сетными орудиями лова без путевки. Между тем в Архангельской области, Ненецком автономном округе и Республике Карелия, которые также входят в Северный рыбохозяйственный бассейн, гражданам разрешено ловить рыбу сетными орудиями без путевки. И таких примеров, когда в Правилах не учитывается местная специфика, немало. В связи с этим и депутаты, и представители ответственных ведомств, и ученые выразили мнение, что полномочия по утверждению Правил любительского рыболовства в субъектах Российской Федерации следует предоставить региональным органам государственной власти.

По итогам круглого стола правительству Республики Коми рекомендовано продолжить работу с федеральными органами власти по вопросу передачи полномочий по разработке и утверждению Правил любительского и спортивного рыболовства. Двинско-Печорскому территориальному управлению Федерального агентства по рыболовству совместно с органами местного самоуправления даны рекомендации продолжить широкое информирование населения об ограничениях, запретах, установленных Правилами рыболовства.

Госсовет Коми также обратится к руководителям муниципалитетов с просьбой провести сбор возможных предложений по внесению изменений в Правила рыболовства.