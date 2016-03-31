Омск, 31 марта, 2016, 09:06 — ИА Регнум. Житель Омска пожаловался на угрозы коллекторов, которые пообещали «грохнуть» его за долги брата.

goodfon.ru Мужчина с битой

37-летний омский бизнесмен не знал о том, что его брат является должником, пока коллекторы не начали звонить ему и его родителям с угрозами: «Расплатитесь — или мы вас грохнем». При этом поручителями ни омич, ни его родители не являются, их контакты в банковском договоре не указаны. Однако коллекторы все равно настойчиво требуют погасить долг родственника. Также они пообещали сжечь дом родителей должника и его брата в селе Александровка.

Одними звонками коллекторы не ограничились, они явились в дом родителей в форме приставов и пообещали вынести все из помещения.

Как сообщает «Комсомольская правда», пострадавшие жаловались в Роскомнадзор и полицию, однако в правоохранительных органах дело заводить отказались, не усмотрев угрозы в словах «мы вас грохнем».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омской области это уже не первый инцидент с участием коллекторов. Известно уже о нескольких случаях коллекторских угроз.

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Как сообщил ИА REGNUM представитель пресс-службы областного УМВД Алексей Командыков, в полицию поступали жалобы от жителей региона на действия коллекторов. «Но в связи с тем, что такие обращения носят различный характер, единой статистики по ним нет. Можно сказать, что поступило более 10 обращений. По всем фактам проводятся проверки и принимаются процессуальные решения», — отметил собеседник ИА REGNUM.

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Напомним, омский общественный активист, председатель реготделения партии «Достоинство» Сергей Кондаков в марте направил обращение в адрес губернатора Омской области, в котором попытался привлечь внимание региональных властей к незаконным действиям коллекторов. По его словам, нужно вести диалог с агентствами, которые хотят работать добросовестно, а также проводить просветительскую и разъяснительную работу: «Учить людей не копить долги, а отстаивать свою позицию в суде, в надзорных органах».

Сегодня, 31 марта, Сергей Кондаков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил, что областные власти перенаправили данное обращение в мэрию.