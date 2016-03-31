Вашингтон, 31 марта, 2016, 09:08 — ИА Регнум. США призывают Россию к выполнению обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такое обращение сделал президент США Барак Обама в газете Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пресс

Обама разместил в издании статью «Как мы можем сделать реальностью наш образ мира без ядерного оружия». Публикация сделана перед началом саммита по ядерной безопасности.

«Учитывая нарушения Договора о РСМД, мы продолжаем призывать Россию полностью выполнять свои обязательства», — заявил Обама на страницах издания.

Автор статьи отметил, что между Вашингтоном и Москвой назрела необходимость переговоров по дальнейшему сокращению ядерного оружия. По словам Обамы, как США, так и Россия продолжают осуществлять обязательства по подписанному в 2010 году Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

«Таким образом, к 2018 году число развернутых американских и российских ядерных боеголовок достигнет самого низкого уровня с 1950-х годов», — сообщил Обама.

Напомним, что СНВ-III подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге. Вступил в силу 5 февраля 2011 года. Выполнение соглашения рассчитано на 10 лет. Согласно документу, в этот период должно осуществиться сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц.