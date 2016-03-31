Вашингтон, 31 марта, 2016, 08:58 — ИА Регнум. Самолет, направлявшийся из американского штата Гавайи в Японию, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за плохого поведения одного из пассажиров на борту. Об этом сообщило в среду, 30 марта, агентство Associated Press.

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По данным издания, после взлета воздушного судна мужчина начал вести себя агрессивно, кричать на стюардессу и бить свою жену, которая сидела рядом с ним. Также дебошир покусал нескольких пассажиров, которые пытались вступить с ним в переговоры.

После этого мужчина пошел в хвостовую часть авиалайнера, где начал медитировать и заниматься йогой.

В свою очередь, командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета и сдать мужчину американским властям.

По предварительным данным, дебош на борту авиалайнера устроил гражданин Южной Кореи.