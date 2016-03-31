Наньнин, Китай, 31 марта, 2016, 08:45 — ИА Регнум. В результате провала грунта в окрестностях г. Байша Гуанси-Чжуанского автономного региона более 25 тонн рыбы бесследно исчезли под землей.

chinanews.com Воронка

Прибывшие на место журналисты обнаружили воронку диаметром около 4 метров. Провал грунта произошел на месте водоема, где фермеры разводят рыбу. По словам местных жителей, в водоеме находилось более 25 тонн рыбы, пишет «Чжунго синьвэнь».

Вода в водоеме исчезла за несколько минут 29 марта 2016 г. Местные жители обвиняют в произошедшем горнодобывающие компании. На место происшествия прибыли полицейские, им предстоит выяснить причины обвала грунта.

В результате инцидента никто из людей не пострадал. Власти региона сформируют государственную комиссию, которая проверит все шахты в окрестностях Байша.