Лос-Анджелес, США, 31 марта, 2016, 08:35 — ИА Регнум. В Лос-Анджелесе эвакуировали студентов и преподавателей учебного заведения Los Angeles Valley College (LAVC) из-за угроз, поступивших в адрес колледжа. Такое решение, как сообщает ВВС, приняли руководители LAVC.

citadelcpm.com Los Angeles Valley College

На странице колледжа в Facebook отмечалось, что это не учебная тревога.

«Все вечерние занятия отменены, — говорится в сообщении. — О любой подозрительной активности в районе колледжа рекомендуется сообщать в офис шерифа».

Местные средства массовой информации сообщили, что на территории учебного заведения якобы был обнаружен подозрительный предмет. Сотрудники полиции провели по данному факту проверку, однако информация не подтвердилась.

Другие подробности пока неизвестны.

Колледж Los Angeles Valley College, который был основан в 1949 г, расположен в долине Сан-Фернандо. Сейчас в учебном заведении получают знания около 18 тыс. студентов.