Москва, 31 марта, 2016, 08:26 — ИА Регнум. Информационная война — часть американской кампании по нападению на Россию, и сегодня отчётливо видны проработки этой войны, заявил 30 марта в эфире программы «Специальный корреспондент» на телеканале «Россия 1» политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

Отметим, что ранее в рамках программы депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») высказал мнение, что против России Запад ведёт информационную войну уже 500 лет и целью её является глобальное доминирование.

Читайте также: На Западе «о России пишут хорошо только тогда, когда она разваливается»

«Параллель между российскими и СМИ коммунистической эпохи смехотворна, чудовищна и не имеет никого отношения к реальности. Сейчас российские СМИ стараются любую позицию представить, только бы создать конфликт, полемику, повестку дня, — уверен Сергей Кургинян. — Кто-нибудь предлагает Асаду выступить на CNN? Кто-нибудь бы хотел, чтобы Хусейн приехал и заявил свою позицию?»

Он добавил, что сегодня российские СМИ настолько открыты, насколько это только возможно, и даже больше. «Если их хотят сдвинуть еще дальше, то хотят только одного. Путём морального шантажа сдвинуть эти все партии внутринациональной борьбы на партию национальной измены, внести её сюда, как троянского коня, и начать переворот, используя Запад».

Далее Кургинян заявил, что сегодня отношения между Россией и Западом имеют кардинально другое качество, чем все годы с распада Советского Союза. И если раньше патриотические силы говорили, «что Америка готовится на нас напасть», то «единственные планы Америки по нападению на Россию были общие… когда бюджет надо защищать. Ну, знаете, Пентагон защищает бюджет — вот план, [нападение на] Россию». То есть тогда реального нападения не планировалось.

Но сегодня ситуация абсолютно другая, считает Сергей Кургинян: «Я заявляю ответственно, что эта эпоха кончилась! Мы имеем дело с первыми реальными проработками войны, и информационная война есть часть этой кампании. Она будет подавлена. Враги названы врагами. И вторжения не произойдёт».